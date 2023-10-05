Кэти Перри снялась в бюстгальтере для рекламы духов

Американская певица и актриса Кэти Перри снялась в откровенном образе для рекламы духов Devotion итальянского модного дома Dolce & Gabbana. Соответствующая публикация появилась в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) марки.

38-летняя исполнительница стала лицом новой парфюмерной кампании бренда, представ перед камерой на фоне моря и гор в черном наряде с принтом в виде белых роз с зелеными листьями. Комплект состоял из бюстгальтера на косточках с широкой перемычкой, который подчеркивал бюст звезды, и юбки длины миди с завышенной талией.

Также знаменитость надела очки в оправе розового оттенка, черные босоножки на шпильках и золотистые серьги с подвесками в форм сердец. Кроме того, она сделала макияж с блестящими коричневыми тенями на веках и розовой помадой на губах.

В августе Кэти Перри также снялась в откровенном образе для рекламы собственного бренда обуви Katy Perry Collections и вызвала споры в сети. 38-летняя исполнительница позировала в туалете со спущенными ниже колен трусами. При этом она надела рубашку и серый костюм, который состоял из приталенного пиджака и короткой юбки.