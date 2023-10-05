Возвращающихся с Недели моды в Париже звезд предупредили о клопах в багаже

TMZ: энтомолог призвал посещавших показы в Париже проверить багаж из-за клопов

Сертифицированный энтомолог и старший вице-президент по связям с общественностью Национальной ассоциации по борьбе с вредителями Джим Фредерикс предупредил звезд, которые возвращаются с парижской Недели моды, о клопах в багаже. Об этом сообщает TMZ.

По словам специалиста, в настоящий момент возросла вероятность, что знаменитости могут привезти насекомых в США. Из-за этого он призвал селебрити, которые посещали показы мод или ночевали в парижских отелях, провести тщательную проверку чемоданов, одежды и постельного белья.

«Это касается и тех, кто останавливался в самых престижных отелях. Пять звезд или одна — клопам все равно, и они стремятся пробраться в любую обстановку», — заявил собеседник издания.

Ранее парижане начали жаловаться на большое количество постельных клопов в городе. Как отмечают пользователи соцсетей, большие клопы ползают по поездам и автобусам Парижа, а также в больницах и кинотеатрах. Насекомых заметили даже в главном аэропорту города.