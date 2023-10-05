Российскому городу посвятили комикс

Владивостоку посвятили комикс

Российскому городу Владивостоку посвятили комикс, его презентуют 7 октября на международной ярмарке-фестивале «Литература Тихоокеанской России» (ЛиТР). Об этом сообщает PrimaMedia.

Комикс расскажет о небольшом, но колоритном приключении мореплавателя, в ходе которого он посетит знаковые и узнаваемые места города.

Его презентуют во время дискуссии «Каким был бы комикс о Дальнем Востоке», в котором примут участие как авторы рисованных историй, так и блогеры-путешественники.

Ранее сообщалось, что в Карачаево-Черкесии планируют выпустить комиксы по мотивам сказок народов, проживающих в республике. Выпустить книги планируется в апреле 2024 года — всего напечатают 2 тысячи экземпляров. В дальнейшем комиксы будут переданы в детские сады, школы, центры развития детей, социальные центры и библиотеки.