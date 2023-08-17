В Карачаево-Черкесии выпустят комиксы по мотивам народных сказок

В Карачаево-Черкесии издадут сборник комиксов по мотивам народных сказок

В Карачаево-Черкесии планируют выпустить комиксы по мотивам сказок народов, проживающих в республике. Об этом сообщает портал «Это Кавказ» со ссылкой на координатора проекта Асю Байрамукову.

«Команда проекта привлечет специалистов и адаптирует текст пяти сказок субъектообразующих народов Карачаево-Черкесии — русских, карачаевцев, черкесов, абазин и ногайцев — под комиксы», — рассказала Байрамукова.

По ее словам, комиксы издадут при поддержке Президентского фонда культурных грантов, чтобы посодействовать популяризации фольклора среди детей. Выпустить книги планируется в апреле 2024 года — всего напечатают 2 тысячи экземпляров.

В дальнейшем комиксы будут переданы в детские сады, школы, центры развития детей, социальные центры и библиотеки. Кроме того, команда проекта планирует презентовать книги во всех районах и городах КЧП и провести викторины на знание народных сказок.