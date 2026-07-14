Мост за 170 миллиардов рублей построят в российском регионе

Президент Путин: На строительство моста через Лену в Якутии потребуется 170 млрд рублей

Для строительства моста через реку Лену в Якутии потребуется более 170 миллиардов рублей. Стоимость возведения новой переправы в регионе раскрыл президент России Владимир Путин, пишет РИА Новости.

Во вторник, 13 июля, глава страны встретился с главой Республики Саха Айсеном Николаевым, который президенту в том числе о процессе строительства Ленского моста.

«Свыше 170 миллиардов будет стоить. Общий объем где-то свыше 170 [миллиардов рублей]», — уточнил Путин.

Ранее стало известно о планах построить в Санкт-Петербурге новый мост через Неву. Ново-Адмиралтейский мост соединит набережную реки Мойки и набережную Лейтенанта Шмидта, пройдя над Ново-Адмиралтейским островом к реке Пряжке и Английскому проспекту.

Переход разгрузит дорожную сеть Дворцового, Благовещенского и Тучкова мостов, набережной Лейтенанта Шмидта, Английской набережной, 8-9-й линий, 1-й Кадетской линии, а также Большого и Малого проспектов Васильевского острова.