Российский инженер отправлял контрабандой военную продукцию на Запад

ФТС: в Москве инженер ОПК занимался контрабандой военной продукции на Запад

В Москве задержан инженер оборонно-промышленного комплекса (ОПК), который контрабандой отправил на Запад 500 посылок с российской военной продукцией на общую сумму 31 миллион рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС).

Москвич на пару с другом, проживающим в Великобритании, открыл интернет-магазин, через который на протяжении двух лет торговал товарами военного назначения российского и советского образца. Жилеты, защитные комплекты, камуфляжное обмундирование, медицинские подсумки, противоосколочные очки, светосигнальные фонари отправлялись в Европу, США и Японию. Заказы и оплату получал сообщник в Великобритании, а московский инженер закупал продукцию в России. При этом он вкладывал в посылки записки с текстом против проведения специальной военной операции на Украине.

Фото: ФТС

В квартирах, машине и загородных домах контрабандиста прошли обыски, изъяты коллекция книг по немецкой технике времен Великой Отечественной войны, модели танков с нацисткой символикой и продукция военного назначения.

Против него возбуждено 12 уголовных дел по контрабанде военной техники. Суд отправил его под домашний арест.