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14:49, 5 октября 2023Силовые структуры

Российский ученик решил сорвать уроки и вызывал полицию три дня

В Красноярске ученик три дня сообщал о нахождении в школе опасного предмета

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Красноярске три дня в одну из школ поступали звонки с сообщением о нахождении в учреждении опасного предмета. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю.

По данным ведомства, каждый раз в школу моментально приезжала следственно-оперативная группа полиции. Но проверки показывали, что звонки ложные. Тогда следователи возбудили дела по части 2 стати 207 («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма») Уголовного кодекса РФ.

Правоохранители смогли установить, что к звонкам причастен 15-летний ученик данной школы. Подросток с домашнего компьютера в публичном чате опубликовал сообщение с просьбой за деньги позвонить в экстренные службы. Тогда один из школьников откликнулся и за тысячу рублей совершил звонки. Подозреваемый рассказал, что просто хотел сорвать уроки, чтобы не ходить на них.

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