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03:38, 5 октября 2023Мир

В США предрекли Украине проблемы на поле боя из-за нехватки денег

CNN: нехватка денег США станет проблемой для Киева на поле боя в течение недель

Фото: Yevhen Kotenko / Reuters

Осталось всего несколько недель до того, как нехватка дополнительного финансирования станет серьезной проблемой для Украины. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в американской администрации.

Телеканал отмечает, что публично официальные лица США заявляют о том, что большинство американцев, в том числе большинство конгрессменов, поддерживают постоянную помощь Украине. Однако в частных разговорах высокопоставленные чиновники Белого дома выражают опасения, что дефицит денег на поддержку Киева станет поводом для беспокойства на поле боя.

Собеседники телеканала отметили, что в правительстве США предупреждают представителей Конгресса о необходимости срочного одобрения дополнительных средств на помощь Украины.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что переживает из-за возможного отказа Конгресса помогать Украине. По его словам, он обеспокоен тем, что разногласия в Республиканской партии США могут повредить помощи Киеву.

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