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20:38, 4 октября 2023Мир

Байден распереживался за помощь Украине

Байден заявил, что переживает из-за возможного отказа Конгресса помогать Украине

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Джо Байден заявил, что переживает из-за возможного отказа Конгресса помогать Украине. Об этом сообщает Reuters.

По его словам, он обеспокоен тем, что разногласия в Республиканской партии США могут повредить помощи Киеву. В связи с этим политик пообещал в ближайшее время выступить с речью и изложит причины, по которым Вашингтон должен продолжать поддерживать Украину.

«Но я знаю, что большинство членов Палаты представителей и Сената [Конгресса] от обеих [системообразующих] партий [США] говорили: они поддерживают финансирование Украины», — отметил Байден.

Кроме того, он упомянул, что проработал все просьбы Владимира Зеленского о поставках вооружений.

Ранее на Украине признали нехватку оружия и средств противовоздушной обороны. Помимо этого, проблему для Вооруженных сил Украины представляют минные поля, добавил Владимир Зеленский.

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    Виктория Кондратьева
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