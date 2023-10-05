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13:08, 5 октября 2023Бывший СССР

Евросоюз направит Армении финансовую помощь

Фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз направит Армении 25 миллионов евро

Фото: Yves Herman / Reuters

Евросоюз направит Армении финансовую помощь в размере 25 миллионов евро. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает ТАСС.

По ее словам, Еревану выделили 5,2 миллиона евро, а позже удвоили эту сумму. Кроме того, глава Еврокомиссии добавила, что сообщит премьер-министру Армении Николу Пашиняну о решении передать в бюджет республики еще 15 миллионов евро.

Ранее министр иностранных дел Франции Катрин Колонна сообщила, что в Париже согласились подписать с Арменией соглашение для предоставления Еревану военной техники.

Колонна прибыла в Армению 3 октября, встретилась с Пашиняном, а затем вместе с главой МИД республики Араратом Мирзояном посетила переселенцев из Нагорного Карабаха.

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