Фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз направит Армении 25 миллионов евро

Евросоюз направит Армении финансовую помощь в размере 25 миллионов евро. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает ТАСС.

По ее словам, Еревану выделили 5,2 миллиона евро, а позже удвоили эту сумму. Кроме того, глава Еврокомиссии добавила, что сообщит премьер-министру Армении Николу Пашиняну о решении передать в бюджет республики еще 15 миллионов евро.

Ранее министр иностранных дел Франции Катрин Колонна сообщила, что в Париже согласились подписать с Арменией соглашение для предоставления Еревану военной техники.

Колонна прибыла в Армению 3 октября, встретилась с Пашиняном, а затем вместе с главой МИД республики Араратом Мирзояном посетила переселенцев из Нагорного Карабаха.