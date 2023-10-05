Участница группы Blackpink появилась в откровенных нарядах на сцене кабаре

Тайская певица, танцовщица и рэперша, участница всемирно известной южнокорейской группы Blackpink появилась в откровенных нарядах на сцене кабаре. Соответствующий пост опубликован в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах 46-летняя исполнительница предстала в полупрозрачном бюстгальтере, корсете и чулках, а также обнажающих ягодицы трусах. Кроме того, она надела блестящий костюм, который состоял из украшенных бусинами топа и повязки на пояс, и примерила золотистое бра с мини-шортами.

Поклонники оценили внешний вид звезды в комментариях. «Самая милая», «Удивительная», «Лучшая из лучших», «Красавица», — восхитились юзеры.

В августе участница Blackpink Дженни Ким появилась на сцене в одежде российского бренда Atelier Biser. 27-летняя исполнительница выступила с коллективом перед поклонниками в Лос-Анджелесе в рамках тура по США. Ее концертный наряд включал оформленное перьями розовое мини-платье на одно плечо от петербургского модельера Ксении Подвальной.