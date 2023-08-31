Популярная корейская певица появилась на сцене в платье российского бренда

Южнокорейская певица, модель, рэперша и актриса, участница всемирно известной группы Blackpink Дженни Ким появилась на сцене в одежде российского бренда Atelier Biser. Соответствующие кадры опубликованы в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

27-летняя исполнительница выступила вместе с коллективом перед поклонниками в Лос-Анджелесе в рамках тура по США. В качестве концертного наряда она выбрала в том числе розовое мини-платье на одно плечо, оформленное перьями, петербургского модельера Ксении Подвальной. При этом звезда дополнила образ бусами и остроносыми туфлями на высоких каблуках.

Известно, что предметы гардероба марки Atelier Biser также носят такие популярные певицы, как Дженнифер Лопес, Рита Ора, Гвен Стефани и Бейонсе.

В апреле сообщалось, что YouTube-канал Blackpink стал самым просматриваемым на видеохостинге среди музыкальных коллективов — это позволило им войти в Книгу рекордов Гиннесса в 21-й раз.

