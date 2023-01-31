Актриса Дженнифер Лопес снялась в белом жакете из перьев российского бренда Atelier Biser

Американская актриса и поп-исполнительница Дженнифер Лопес снялась в одежде российского бренда Atelier Biser. Соответствующий кадр опубликован на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена).

53-летняя знаменитость разместила снимок, на котором она позирует в расшитом пайетками мини-платье итальянского модного дома Valentino. Сверху Лопес надела белый жакет из перьев, созданный петербургским модельером Ксенией Подвальной. Свой образ звезда дополнила аксессуарами, а волосы собрала в высокий пучок.

Известно, что в упомянутом образе Лопес посетила вечеринку по случаю дня рождения основательницы косметического бренда Anastasia Beverly Hills Анастасии Соаре.

Публикация артистки набрала более 557 тысяч лайков. «Восхитительная», «Какая же ты красивая!», «Потрясающе», «Как же круто ты выглядишь», — высказывались фанаты в комментариях под постом.

Ранее в январе Дженнифер Лопес появилась на публике в откровенном наряде и привлекла внимание фотографов. На размещенных кадрах телезвезда позировала в платье из прозрачной ткани, которое было украшено пайетками и кристаллами.