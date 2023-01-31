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18:12, 31 января 2023Ценности

Дженнифер Лопес снялась в одежде российского бренда

Актриса Дженнифер Лопес снялась в белом жакете из перьев российского бренда Atelier Biser

Кадр: @jlo

Американская актриса и поп-исполнительница Дженнифер Лопес снялась в одежде российского бренда Atelier Biser. Соответствующий кадр опубликован на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена).

53-летняя знаменитость разместила снимок, на котором она позирует в расшитом пайетками мини-платье итальянского модного дома Valentino. Сверху Лопес надела белый жакет из перьев, созданный петербургским модельером Ксенией Подвальной. Свой образ звезда дополнила аксессуарами, а волосы собрала в высокий пучок.

Известно, что в упомянутом образе Лопес посетила вечеринку по случаю дня рождения основательницы косметического бренда Anastasia Beverly Hills Анастасии Соаре.

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Публикация артистки набрала более 557 тысяч лайков. «Восхитительная», «Какая же ты красивая!», «Потрясающе», «Как же круто ты выглядишь», — высказывались фанаты в комментариях под постом.

Ранее в январе Дженнифер Лопес появилась на публике в откровенном наряде и привлекла внимание фотографов. На размещенных кадрах телезвезда позировала в платье из прозрачной ткани, которое было украшено пайетками и кристаллами.

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Екатерина Ештокина
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