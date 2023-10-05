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13:50, 5 октября 2023Ценности

В сети появились фото 65-летней Мадонны без фильтров

Фото: @madonna

В сети появились фото американской поп-исполнительницы Мадонны без фильтров. Снимки опубликовало издание Daily Mail.

65-летняя певица была замечена во время велопрогулки в Нью-Йорке. На кадрах папарацци она запечатлена в черных худи и шортах, поверх которых надеты лосины. Ее образ был дополнен белыми кроссовками, кепкой и спортивными перчатками. При этом на губах Мадонны темно-розовая помада, а волосы заплетены в косы.

Читатели издания разделились во мнениях по поводу внешнего вида артистки, о чем написали в комментариях под материалом. «Она похожа на человека, перенесшего столько косметических операций, что ее лицо расплавится, если она будет долго находиться на солнце», «Всех белок она распугала в парке?», «Без фильтров, но с филлерами» «При таком количестве макияжа она не очень-то и плохо выглядит», «Так она выглядит намного лучше», «Это лучшие ее снимки», — высказались они.

В августе пластический хирург Отари Гогиберидзе назвал возможные операции американской певицы Мадонны. По предположениям врача, знаменитость подвергалась нескольким хирургическим вмешательствам для улучшения своей внешности, в частности зональному лифтингу.

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    Мария Винар
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