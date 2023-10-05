Европарламент признал нехватку средств из-за Украины

Европарламент заявил, что конфликт на Украине истощил бюджет ЕС

Конфликт на Украине привел к истощению бюджета Европейского союза (ЕС), сообщает Еврокомиссия в соцсети X (бывший Twitter).

Отмечается, что в результате инфляции и украинского конфликта ЕС столкнулся с нехваткой средств. «Евросоюзу нужно больше средств, чтобы он мог реагировать на кризисы», — говорится в публикации.

Ранее ЕК подтвердила дискуссию о пересмотре бюджета на вступление Украины в Евросоюз. Уточняется, что она занимается серьезным пересмотром программ объединения перед расширением, чтобы понять, как их адаптировать в условиях широкого Евросоюза.