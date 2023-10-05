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16:06, 5 октября 2023Культура

Путин наградил Куценко орденом «За заслуги в культуре и искусстве»

Путин наградил актера Гошу Куценко орденом «За заслуги в культуре и искусстве»

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Президент России Владимир Путин наградил актера театра и кино Гошу Куценко (настоящее имя — Юрий Куценко) орденом «За заслуги в культуре и искусстве». Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Аналогичной награды удостоена актриса РАМТа Татьяна Шатилова. Оба артиста отмечены главой государства за «заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную творческую деятельность».

В сентябре Владимир Путин поздравил народную артистку СССР Татьяну Доронину с юбилеем. Актрисе театра и кино исполнилось 90 лет. Глава государства отметил многогранный талант Дорониной. Он также назвал творческие работы актрисы результатом «огромного внутреннего труда и самоотдачи, любви и преданности избранному делу».

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    Сергей Равин
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