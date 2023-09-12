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15:12, 12 сентября 2023Культура

Путин поздравил Татьяну Доронину с 90-летием

Президент России Путин поздравил Татьяну Доронину с 90-летием

Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости

Президент России Владимир Путин поздравил народную артистку СССР Татьяну Доронину с юбилеем. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Актрисе театра и кино исполнилось 90 лет. Глава государства отметил многогранный талант Дорониной. «Человек яркого, многогранного таланта, Вы вписали особые, незабываемые страницы в историю отечественной культуры, создали в театре и кино богатейшую плеяду глубоких, самобытных, поразительно искренних ролей, добились большого успеха на режиссерском поприще», — сказано в сообщении.

Президент также назвал творческие работы актрисы результатом «огромного внутреннего труда и самоотдачи, любви и преданности избранному делу».

Среди знаковых работ Дорониной в качестве режиссера — «Зойкина квартира» по пьесе Михаила Булгакова (1989), где она также сыграла главную роль, и «Лес» Александра Островского (1993), в котором актриса предстала перед зрителями в образе богатой помещицы Раисы Гурмыжской. Дорониной удалось поставить на сцене МХАТа имени Горького больше 25 режиссерских работ по произведениям русской и зарубежной классики. Этот театр она возглавляла три десятилетия.

Ранее Путин назвал количество уехавших из России артистов.

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