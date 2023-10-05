Пропавшую девятилетнюю девочку нашли в шкафу похитителя целой и невредимой

New York Post: в США спустя двое суток поисков нашли похищенную девочку

В штате Нью-Йорк, США, спустя двое суток поисков нашли похищенную девятилетнюю девочку. Как сообщает New York Post, ее обнаружили целой и невредимой в шкафу в доме на колесах похитителя.

Шарлота Сена пропала в субботу, 30 сентября, во время семейной поездки в парк Моро-Лейк в округе Саратога. После ужина девочка отправилась кататься на велосипеде с друзьями и проехала несколько небольших кругов с ними. Затем они уехали домой, а Шарлота решила сделать еще один круг одна.

Поскольку девочка долго не возвращалась, родители отправились на поиски, но нашли только велосипед. Сразу после этого они сообщили в полицию о пропаже ребенка. На поиски немедленно отправилась полиция, спасатели и волонтеры. К утру понедельника в поисковой операции участвовали более 400 человек.

По данным CNN, примерно в 4:20 утра в понедельник похититель бросил в почтовый ящик у дома родителей письмо с требованием отдать выкуп за девочку. Их не было дома, так как они искали девочку в парке. Следившие за домом полицейские также отлучились на другой вызов в районе. Хотя похитителя не удалось поймать сразу, с письма сняли отпечатки пальцев.

Отпечатки пробили по базам данным и обнаружили, что они принадлежат 46-летнему Крейгу Нельсону Россу-младшему. Его арестовывали в 1999 году за вождение в нетрезвом виде. Полицейские выяснили его адрес: он жил в доме на колесах за домом своей матери. К подозреваемому выехали две группы спецназа. Его арестовали, а девочку нашли в шкафу целой и невредимой.

Ребенка доставили в больницу для медицинского осмотра и сразу после этого отпустили домой, к родителям. Россу предъявили обвинения в похищении ребенка. Он находится под стражей без права выхода под залог. Пока нет данных, следил ли Росс за девочкой до похищения, но известно, что он жил всего в трех километрах от ее дома.

Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул рассказала, что внимательно следила за происходящим и заверила, что на поиски девочки были выделены все возможные ресурсы. «Я сказала ее родителям, я пообещала им: мы вернем Шарлотту домой. Но время шло, и с каждым часом надежда таяла. Мы же все знаем, как это бывает. В первые сутки есть надежда, но уже после вторых суток она начинает таять. Но что случилось дальше, было экстраординарным», — заявила она и поблагодарила экстренные службы и волонтеров за слаженную работу.

Ранее сообщалось, что в штате Мичиган, США, двухлетняя девочка Тея, заблудившаяся в лесу, осталась целой и невредимой благодаря охранявшим ее домашним собакам. «Она легла, и одна из собак была ее подушкой, а другая лежала рядом и охраняла. Это поистине удивительная история», — утверждает сотрудник полиции, принимавший участие в поисках.