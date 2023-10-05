Россиянина приговорили к пожизненному сроку за лишение жизни троих мужчин

Житель Нижегородской области сел пожизненно за лишение жизни трех человек в 90-х

Суд приговорил к пожизненному сроку 47-летнего жителя Нижегородской области, который лишил жизни трех мужчин в 1999 году. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России.

Осужденного отправят в колонию особого режима.

Из материалов дела следует, что ночью 20 августа 1999 года пьяный мужчина пришел на частную лесопилку в деревне Беласовка и ударил ножом ее хозяина, затем он набросился на его родного брата. После этого преступник прошел в их дом и напал на гостя. Все трое получили летальные ранения.

Преступление долгие годы оставалось нераскрытым и лишь в 2023 году удалось установить причастного к его совершению. Его нашли в Ханты-Мансийском автономном округе. Все эти годы он жил по поддельным документам на вымышленное имя. Мужчина так и не раскрыл мотив расправы.