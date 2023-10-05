Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:44, 5 октября 2023Силовые структуры

Россиянина приговорили к пожизненному сроку за лишение жизни троих мужчин

Житель Нижегородской области сел пожизненно за лишение жизни трех человек в 90-х

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Суд приговорил к пожизненному сроку 47-летнего жителя Нижегородской области, который лишил жизни трех мужчин в 1999 году. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России.

Осужденного отправят в колонию особого режима.

Из материалов дела следует, что ночью 20 августа 1999 года пьяный мужчина пришел на частную лесопилку в деревне Беласовка и ударил ножом ее хозяина, затем он набросился на его родного брата. После этого преступник прошел в их дом и напал на гостя. Все трое получили летальные ранения.

Преступление долгие годы оставалось нераскрытым и лишь в 2023 году удалось установить причастного к его совершению. Его нашли в Ханты-Мансийском автономном округе. Все эти годы он жил по поддельным документам на вымышленное имя. Мужчина так и не раскрыл мотив расправы.

Что думаешь? Оцени!
    Любовь Ширижик
    Обсудить
    Последние новости

    Путин заявил о попытках России закончить «войну на Украине»

    Путин высказался об ожидании ростков здравого смысла от Запада

    Путин заявил о росте доходов россиян

    Путин ответил на обвинение в предательстве Армении

    У россиянина среди покрышек нашли тайник с артиллерийским порохом и взрывчаткой

    Гигантских тараканов обнаружили в центре Москвы

    Путин заявил о структурной перестройке экономики России

    Путин объяснил происхождение фразы «границы России нигде не заканчиваются»

    Путин раскрыл уровень роста цен в России

    «Ювентус» отказался выплатить Роналду долг по зарплате

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости