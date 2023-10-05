Европейскую авиакомпанию обвинили в дискриминации женщин из-за небинарной формы

The Sun: стюардессы обвинили British Airways в дискриминации из-за новой формы

Стюардессы авиакомпании British Airways возмутились из-за новой униформы, предназначенной в том числе для небинарных персон, и обвинили европейского перевозчика в дискриминации женщин. Об этом сообщает таблоид The Sun.

По данным издания, British Airways обновила униформу сотрудников впервые за 20 лет. При этом компания изменила требования к внешнему виду членов экипажа, разрешив макияж и сумки мужчинам, а небинарным персонам (людям, которые не относят себя к тому или иному полу — прим. «Ленты.ру») — надевать женскую форму.

Обновленные костюмы не устроили сотрудниц British Airways. Стюардессы заявили, что форма является «намеренно андрогинной». «Все это бардак, женщины недовольны», — рассказал источник. Более того, некоторые сотрудники британского перевозчика раскритиковали качество униформы, обратив внимание на плохую ткань и дешевый внешний вид.

Как уточнило издание Daily Mail, одежду разработал дизайнер Озвальд Боатенг (Ozwald Boateng). Форма включает комбинезоны, юбки и брюки для женщин, а также костюмы-тройки для мужчин с брюками обычного и узкого кроя. Как заявляли в British Airways, запуск новой формы «отмечает новую эру» для авиакомпании.

Ранее бывшая стюардесса рассказала, что после шести лет работы на авиалиниях она «ненавидела каждую секунду» на борту. Девушка призналась, что ей не нравилась иерархическая система в компании, а также чересчур интенсивное обучение.