Экс-стюардесса описала работу на борту фразой «ненавидела каждую секунду»

DM: экс-стюардесса из США рассказала, что ненавидела интенсивное обучение

Экс-стюардесса рассказала, что после шести лет сотрудничества с неназванной иностранной авиакомпанией она «ненавидела каждую секунду» работы на борту. Своей историей она поделилась в соцсетях, на что обратил внимание британский таблоид Daily Mail (DM).

33-летняя бывшая бортпроводница по имени Кэт Камалани из штата Юта, США, призналась, что, во-первых, ей не нравилась иерархическая система в авиакомпании. Американка пояснила, что карьера бортпроводницы зависит от трудового стажа. Именно этот фактор определяет, на каких самолетах стюардесса летает, куда она ездит в отпуск и может ли она взять выходные в нужные ей дни.

Камалани также пожаловалась на чересчур интенсивное обучение. «Мне пришлось заниматься два месяца — шесть дней в неделю мы учились по 15 часов в день. Вы сдаете миллион различных тестов, и, если вы не набираете 80 процентов, вас исключают из программы», — такими фразами она описала свой опыт.

Еще одной проблемой, по словам бывшей бортпроводницы, были требовательные пассажиры. «Люди думают, что стюардессы нужны только для того, чтобы подавать им напитки. Но в действительности мы в первую очередь обеспечиваем их безопасность», — заключила Камалани.

Экс-стюардесса добавила, что членам экипажа часто приходится летать про трем направлениям в день с очень короткими пересадками, а также рано просыпаться.

«За путешествия по миру с удовольствием приходится платить, не говоря уже о том, что у вас никогда не будет одинакового распорядка дня или расписания», — предупредила американка.

Ранее сообщалось, что стюардесс крупной китайской авиакомпании Hainan Airlines начнут отстранять от полетов за лишний вес. В начале июня 2023 года перевозчик включил требование о контроле веса женщин-бортпроводниц в руководство по проверке профессионального внешнего вида членов экипажа.

