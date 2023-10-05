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15:17, 5 октября 2023Мир

Посольство России ответило главе МО Нидерландов на слова о целях поддержки Киева

Посольство России: слова МО Нидерландов говорят о первостепенности борьбы с РФ

Фото: Виталий Чугин / ТАСС

Слова главы Минобороны Нидерландов Кайсы Оллонгрен о целях поддержки Киева говорят о первостепенности борьбы с Россией. Так ответило посольство РФ в Гааге на заявление МО страны, передает РИА Новости.

«Еще одно доказательство того, что речь никогда не шла о "европейских ценностях" или "народе Украины". Речь всегда шла о борьбе с Россией», — заявили в посольстве.

Жизни сотен тысяч людей — лишь дешевый способ для голландских чиновников обеспечить свою безопасность, добавили в посольстве.

Ранее Нидерланды заявили о намерении продолжать поставки оружия Украине. По словам министра обороны, Нидерланды также намерены работать над укреплением вооруженных формирований Украины и после завершения конфликта.

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    Виктория Кондратьева
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