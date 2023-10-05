Парк Энгельса торжественно открыли в Екатеринбурге после реконструкции

В Екатеринбурге торжественно открыли парк Энгельса после пяти месяцев глобальной реконструкции. Об этом пишет KP.RU со ссылкой на пресс-службу Фонда святой Екатерины.

В парке появились новые спортивные и детские площадки, освещение и газон. В нем также разместили зоны для отдыха и обновили поезд.

«В Екатеринбурге появилась новая благоустроенная локация с прекрасно оборудованной центральной площадью, где возможно проведение мероприятий районного уровня», — заявил мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.

Более того, в парке подняли уровень тротуара, что помогло решить проблему подтопления. Также на всей территории высадили кустарники и деревья.

Ранее в октябре стало известно, что свыше 119 миллиардов рублей выделят на развитие города Кушва в Свердловской области.

Отмечается, что план развития намечен на 2023 — 2030 годы.