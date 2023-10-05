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10:11, 5 октября 2023Путешествия

Россиянок высадили из автобуса посреди шоссе в незнакомом месте в Таиланде

The Phuket News: водитель минивэна высадил россиянок посреди шоссе на Пхукете

Фото: Bao Menglong / Unsplash

Водитель минивэна на тайском острове Пхукет высадил двух российских туристок посреди шоссе в незнакомом месте. Об этом сообщает местное издание The Phuket News.

По данным источника, инцидент произошел примерно в 12:40 3 октября. Уточняется, что россиянки заказали микроавтобус, чтобы добраться с курорта Laguna в торговый центр Central Festival.

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Однако водитель не доехал до места назначения и решил избавиться от пассажирок прямо на дороге, испугавшись находящегося впереди контрольного-пропускного пункта полиции. Издание отмечает, что таец не хотел платить штраф в размере 500 бат (около 1,3 тысячи рублей) за просрочку транспортного налога.

Известно, что водитель высадил россиянок перед офисом местного депутата Сомчарта Течатхаворнчарона, помощники которого вызвали полицию. Стражи правопорядка разыскали нарушителя и оштрафовали его на 5 тысяч бат (около 13,3 тысячи рублей).

Кроме того, дело будет передано в пхукетский офис Департамента наземного транспорта, у которого есть полномочия отозвать у шофера лицензию на управление коммерческим транспортом из-за недобросовестного оказания услуг.

Ранее темнокожий британский турист пожаловался на россиян-расистов Пхукете. Он рассказал, что неприятная ситуация произошла с ним в небольшом ресторане на пляже, меню которого было на русском языке.

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    Марина Черняк
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