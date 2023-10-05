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15:55, 5 октября 2023Россия

В Брянской области пресекли попытку атаки украинского дрона

Брянский губернатор Богомаз сообщил об уничтожении украинского беспилотника
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: РИА Новости

В Брянской области пресекли попытку атаки украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

По его словам, БПЛА самолетного типа уничтожен над Стародубским муниципальным округом силами российской противовоздушной обороны (ПВО).

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте. Спасибо нашим подразделениям ПВО!» — добавил глава области.

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Ранее Богомаз сообщил, что Вооруженные силы Украины обстреляли поселок Суземка в Брянской области. По его словам, пострадавших нет. В результате обстрела нарушено энергоснабжение.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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    Никита Абрамов
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