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23:40, 5 октября 2023Бывший СССР

Президент Армении обсудил с Францией поставки вооружений

Президент Армении Хачатурян обсудил с Францией вопрос оказания военной помощи
Ваагн Хачатурян

Ваагн Хачатурян. Фото: Арам Нерсесян / Sputnik / РИА Новости

Президент Армении Ваагн Хачатурян в эфире телеканала France 2 заявил, что страна нуждается в новом военном партнере и обсуждает с Францией вопрос оказания военной помощи. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, Франция выразила решительное намерение помочь Армении, чтобы укрепить нашу обороноспособность. В настоящее время стороны ведут соответствующие переговоры.

«Наша цель — защищаться и остановить амбиции Азербайджана, потому что финальная цель — жить в мире с нашим соседом», — заявил он.

Ранее сообщалось, что президент Азербайджана Ильхам Алиев отказался от встречи с лидерами Армении и стран Европейского союза в испанской Гранаде. Причиной такого шага стали проармянские высказывания Франции, визит главы МИД Франции в Армению и обвинения в адрес Азербайджана, высказанные главой Евросовета Шарлем Мишелем.

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