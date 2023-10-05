Модель Victoria's Secret показала фигуру в бикини

Американская манекенщица Кэндис Свейнпол показала фигуру в купальнике. Ролики и фото появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), насчитывающей почти 20 миллионов подписчиков.

34-летняя модель Victoria's Secret приняла участие в съемках рекламной кампании бренда Tropic Of C, для которого она создавала линейку купальных костюмов. Знаменитость позировала на природе в бикини бежевого цвета. При этом ее волосы были распущены, а на лице присутствовал макияж в нюдовых оттенках. Из аксессуаров на ней были серьги-гвоздики.

В апреле Свейнпол сфотографировалась без бюстгальтера и показала фанатам откровенное видео. На размещенных кадрах 34-летняя манекенщица предстала топлес, продемонстрировав стройную фигуру. Знаменитость прикрыла обнаженный бюст руками, позируя на фоне деревьев в белых плавках от бикини.