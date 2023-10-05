Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
04:02, 5 октября 2023Ценности

Модель Victoria's Secret показала фигуру в бикини

Кадр: @candiceswpoel

Американская манекенщица Кэндис Свейнпол показала фигуру в купальнике. Ролики и фото появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), насчитывающей почти 20 миллионов подписчиков.

34-летняя модель Victoria's Secret приняла участие в съемках рекламной кампании бренда Tropic Of C, для которого она создавала линейку купальных костюмов. Знаменитость позировала на природе в бикини бежевого цвета. При этом ее волосы были распущены, а на лице присутствовал макияж в нюдовых оттенках. Из аксессуаров на ней были серьги-гвоздики.

В апреле Свейнпол сфотографировалась без бюстгальтера и показала фанатам откровенное видео. На размещенных кадрах 34-летняя манекенщица предстала топлес, продемонстрировав стройную фигуру. Знаменитость прикрыла обнаженный бюст руками, позируя на фоне деревьев в белых плавках от бикини.

Что думаешь? Оцени!
    Карина Черных
    Обсудить
    Последние новости

    «Это могут быть русские друзья». Выступление Блинкена было прервано тестовым сигналом тревоги

    Адвокат Чубайса не подтвердила смену им имени

    Российский полковник рассказал о смене тактики ВСУ

    Модель Victoria's Secret показала фигуру в бикини

    Драка голубя и крысы в Москве попала на видео

    В Канаде извинились за награждение эсэсовца

    В США предрекли Украине проблемы на поле боя из-за нехватки денег

    Российские десантники получили партию БМД-2 и БТР-РД

    Япония пересмотрела сроки закупки ракет Tomahawk у США

    Россиянам дали совет насчет хранения денег

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости