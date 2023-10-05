Бродящее по кладбищу семейство кабанов заметили в российском регионе

В Самаре сняли на видео семейство кабанов

Жители поселка Винтай в Красноглинском районе заметили целое семейство кабанов, бродящее по кладбищу. Об этом сообщает «Блокнот Самара».

На кадрах, появившихся в соцсетях, заметны не менее 18 особей. Авторы видео умилились детенышам, вышедшим на прогулку со взрослыми. При этом некоторые местные жители рассказали, что из-за кабанов невозможно пройти к могилам.

Ранее сообщалось, что дикий кабан пробежался по пляжу Крыма и попал на видео. Животное устроило переполох на пляже поселка Мирный. На размещенных кадрах кабан, рассекая волны, выбегает из моря на берег, а затем устремляется через пляж в сторону близлежащих домов.