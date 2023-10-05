Силовые структуры
Во время ремонта упавшей опоры ЛЭП в российском регионе нашли схрон
В Кабардино-Балкарии электрики нашли схрон у поваленной опоры ЛЭП
В Кабардино-Балкарии во время ремонта упавшей опоры линии электропередачи (ЛЭП) электрики наткнулись на схрон. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Арсенал был спрятан в Зольском районе рядом с контрольно-пропускным пунктом Малка. В цинковых коробках лежали патроны, шашки и сигнальные ракеты. Ремонтники вызвали полицию.
Прибывшие сотрудники правоохранительных органов провели опрос местных жителей, проверили, есть ли среди них судимые за незаконный оборот боеприпасов. В настоящее время силовики проводят оперативно-разыскные мероприятия по установлению хозяина схрона.