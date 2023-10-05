Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:38, 5 октября 2023Силовые структуры

Во время ремонта упавшей опоры ЛЭП в российском регионе нашли схрон

В Кабардино-Балкарии электрики нашли схрон у поваленной опоры ЛЭП

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Кабардино-Балкарии во время ремонта упавшей опоры линии электропередачи (ЛЭП) электрики наткнулись на схрон. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Арсенал был спрятан в Зольском районе рядом с контрольно-пропускным пунктом Малка. В цинковых коробках лежали патроны, шашки и сигнальные ракеты. Ремонтники вызвали полицию.

Прибывшие сотрудники правоохранительных органов провели опрос местных жителей, проверили, есть ли среди них судимые за незаконный оборот боеприпасов. В настоящее время силовики проводят оперативно-разыскные мероприятия по установлению хозяина схрона.

Что думаешь? Оцени!
    Любовь Ширижик
    Обсудить
    Последние новости

    Президент Словакии решила приостановить помощь Украине

    Покусавшую 11 агентов Секретной службы США собаку Байдена изгнали из Белого дома

    Во время обстрела российского региона со стороны ВСУ снаряд попал в жилой дом

    Москвичей предупредили о выпадении более половины месячной нормы осадков

    Samsung представила упрощенную версию флагмана Galaxy S23

    Илон Маск пошутил над обвиняющими его в предательстве Украины

    Стало известно о повреждении объекта инфраструктуры в Кировоградской области

    США решили создать разведывательную сеть в Азии для противостояния Китаю

    ФСБ задержала россиянина за сотрудничество с украинской разведкой

    Двухлетний ребенок ранил ножом брата-близнеца под Москвой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости