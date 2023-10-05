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08:10, 5 октября 2023Силовые структуры

ФСБ задержала россиянина за сотрудничество с украинскими спецслужбами

ФСБ задержала на Сахалине велосипедиста, сотрудничавшего со спецслужбами Украины

Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

Сотрудники ФСБ задержали 57-летнего жителя Южно-Сахалинска, сотрудничавшего со спецслужбами Украины, сообщает ТАСС.

Против мужчины возбуждено уголовное дело по статье 275.1 («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией») УК РФ. По данным силовиков, он намеренно вышел на связь с представителем украинских спецслужб, чтобы оказывать Киеву помощь.

Мужчина был остановлен на улице, когда ехал на велосипеде. Его взяли под стражу.

Ранее сообщалось, что ФСБ и Росгвардия испытают гранату РДГ-У, способную скрываться от ракет.

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    Илона Палей
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