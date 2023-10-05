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02:25, 5 октября 2023Мир

В Шотландии написали заявление на Сунака из-за его слов о сепаратизме в стране

На Сунака написали заявление в полицию после его слов о сепаратизме в Шотландии
Риши Сунак

Риши Сунак. Фото: Toby Melville / Reuters

Шотландская политическая партия Alba написала заявление в полицию на премьер-министра Великобритании Риши Сунака после его заявления о сепаратизме. Об этом сообщает Evening Standard.

Уточняется, что причиной обращения в полицию послужило замечание британского политика о том, что «силы сепаратизма в Шотландии отступают». По мнению Alba, Сунак проявил неуважение к судебным обвинениям, поскольку его заявление прозвучало на фоне расследования дела о финансировании Шотландской национальной партии (ШНП). «Это слишком важный вопрос, чтобы допустить вмешательство премьер-министра в этот акт, когда многие люди ждут фактов расследования полиции Шотландии», — отметили в партии.

Ранее премьера Британии обвинили в издевательстве над обещаниями решить глобальную проблему изменения климата. Сунак столкнулся с критикой после того, как предпочел поездке на поезде полет на самолете.

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