В Шотландии написали заявление на Сунака из-за его слов о сепаратизме в стране

На Сунака написали заявление в полицию после его слов о сепаратизме в Шотландии

Шотландская политическая партия Alba написала заявление в полицию на премьер-министра Великобритании Риши Сунака после его заявления о сепаратизме. Об этом сообщает Evening Standard.

Уточняется, что причиной обращения в полицию послужило замечание британского политика о том, что «силы сепаратизма в Шотландии отступают». По мнению Alba, Сунак проявил неуважение к судебным обвинениям, поскольку его заявление прозвучало на фоне расследования дела о финансировании Шотландской национальной партии (ШНП). «Это слишком важный вопрос, чтобы допустить вмешательство премьер-министра в этот акт, когда многие люди ждут фактов расследования полиции Шотландии», — отметили в партии.

Ранее премьера Британии обвинили в издевательстве над обещаниями решить глобальную проблему изменения климата. Сунак столкнулся с критикой после того, как предпочел поездке на поезде полет на самолете.