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09:08, 5 октября 2023Бывший СССР

В ЛНР рассказали об отступлении ВСУ из-за потери связи

Марочко: ВСУ потеряли связь и отступили при атаке на донецком направлении

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) на короткое время потеряли связь в ходе атаки на участке в районе населенных пунктов Андреевка и Клещеевка на донецком направлении, а затем отступили с потерями. Об этом рассказал подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

По его словам, во время штурмовых действий у маневренных групп ВСУ наблюдались нескоординированные действия, которые возникают, как правило, при потере связи. Он уточнил, что эти действия продолжались около часа, а затем украинские войска отступили с ранее занимаемых позиций, понеся потери.

«Дезорганизация штурмующих подразделений могла быть вызвана как действиями наших войск РЭБ (радиоэлектронной борьбы — прим. «Ленты.ру»), так и проблемами на пункте управления», — допустил Марочко.

Ранее военный эксперт заявил, что солдаты ВСУ постепенно переходят к обороне вокруг Купянска. Марочко уточнил, что украинские военные ведут инженерные работы для возведения новых и усовершенствования уже возведенных фортификационных сооружений.

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    Кристина Есикова
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