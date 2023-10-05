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14:58, 5 октября 2023Силовые структуры

Двоих российских подростков задержали с телом мужчины в багажнике автомобиля

В Тюмени полиция задержала двоих подростков с телом в багажнике автомобиля

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Тюмени полицейские задержали двоих подростков, перевозивших в багажнике автомобиля тело мужчины с огнестрельными ранениями. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД России.

По данным ведомства, сотрудники правоохранительных органов в ночное время остановили для проверки автомобиль Lada. В багажнике машины водитель и пассажир перевозили завернутое в ткань тело неизвестного мужчины с огнестрельными ранениями в шею. Их задержали сотрудники полиции.

Как сообщает издание со ссылкой на источники в силовых структурах, доставленным в отделение молодым людям 14 и 18 лет.

Ранее полиция Сыктывкара задержала троих подростков, подозреваемых в попытке совершить диверсию на подстанции аэропорта.

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