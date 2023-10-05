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14:12, 5 октября 2023Силовые структуры

Трое подростков задержаны после попытки диверсии в аэропорту российского города

Полиция задержала 3 подростков, подозреваемых в диверсии в аэропорту Сыктывкара

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Полиция Сыктывкара задержала троих подростков, подозреваемых в попытке совершить диверсию на подстанции аэропорта российского города. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

В отношении подростков возбуждено уголовное дело за покушение на теракт, организованное группой лиц по предварительному сговору. Им грозит до 20 лет лишения свободы.

Сейчас следователи устанавливают мотивы действий задержанных и проверяют их на связь с украинскими кураторами. В ближайшее время подростков отправят в СИЗО.

Неизвестные пытались поджечь подстанцию, в которой находятся блоки управления радиомаяками, утром 4 октября. Сотрудники аэропорта вовремя заметили вскрытую решетку вентиляции и почувствовали в здании запах бензина, после чего вызвали на место экстренные службы.

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