Трое подростков задержаны после попытки диверсии в аэропорту российского города

Полиция задержала 3 подростков, подозреваемых в диверсии в аэропорту Сыктывкара

Полиция Сыктывкара задержала троих подростков, подозреваемых в попытке совершить диверсию на подстанции аэропорта российского города. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

В отношении подростков возбуждено уголовное дело за покушение на теракт, организованное группой лиц по предварительному сговору. Им грозит до 20 лет лишения свободы.

Сейчас следователи устанавливают мотивы действий задержанных и проверяют их на связь с украинскими кураторами. В ближайшее время подростков отправят в СИЗО.

Неизвестные пытались поджечь подстанцию, в которой находятся блоки управления радиомаяками, утром 4 октября. Сотрудники аэропорта вовремя заметили вскрытую решетку вентиляции и почувствовали в здании запах бензина, после чего вызвали на место экстренные службы.