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10:19, 5 октября 2023Мир

Посольство России в Турции прокомментировало вероятную встречу по Украине

Посольство России в Турции: Анкара не сообщала о встрече по Украине в октябре

Фото: Zou Le / Xinhua / Globallookpress.com

Власти Турции не сообщали посольству России в Анкаре данных о возможной международной встрече по Украине в октябре и не приглашали на нее российских дипломатических представителей. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба российского представительства.

«Нас об этом не информировали, приглашения мы не получали», — прокомментировала пресс-служба посольства.

Ранее агентству Bloomberg стало известно, что власти Турции готовят большую международную встречу, направленную на разрешение конфликта на Украине. Встреча предварительно запланирована на конец октября в Стамбуле. Ожидается, что участие в ней примут советники по национальной безопасности различных стран, в том числе советник президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан. «Участники обсудят идеи по достижению прочного мира в Украине», — рассказали собеседники издания.

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    Виктория Кондратьева
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