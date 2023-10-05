Посольство России в Турции прокомментировало вероятную встречу по Украине

Посольство России в Турции: Анкара не сообщала о встрече по Украине в октябре

Власти Турции не сообщали посольству России в Анкаре данных о возможной международной встрече по Украине в октябре и не приглашали на нее российских дипломатических представителей. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба российского представительства.

«Нас об этом не информировали, приглашения мы не получали», — прокомментировала пресс-служба посольства.

Ранее агентству Bloomberg стало известно, что власти Турции готовят большую международную встречу, направленную на разрешение конфликта на Украине. Встреча предварительно запланирована на конец октября в Стамбуле. Ожидается, что участие в ней примут советники по национальной безопасности различных стран, в том числе советник президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан. «Участники обсудят идеи по достижению прочного мира в Украине», — рассказали собеседники издания.