Россиянин пожаловался на задравшего двойную цену таксиста-русофоба в Турции

Российский турист пожаловался на таксиста в турецком Стамбуле, который во время поездки допускал русофобские высказывания и задрал двойную цену. Своей историей он поделился с порталом «Тонкости туризма», его отзыв опубликован на платформе «Дзен».

Автор отзыва рассказал, что по дороге водитель поинтересовался, откуда он приехал. «Узнав, что я прибыл из России, он резко сменил выражение лица и начал читать нравоучения о том, какие же мы все-таки ужасные нелюди», — возмутился россиянин.

Россиянин добавил, что в конце поездки таксист выставил ему счет на 600 турецких лир (около 2,2 тысячи рублей), хотя счетчик показывал сумму приблизительно в 260 турецких лир (около 940 рублей). На вопрос, откуда взялась такая разница, турок ответил, что для россиян действует другой тариф, а в случае отказа платить пригрозил вызвать полицию.

«В общем, решил я заплатить эти 600 лир, лишь бы он отстал от меня, и в этот же день завел себе Istanbul Сard (что-то вроде московской "Тройки")», — признался турист.

Ранее поехавшие в Грузию россиянки удивились русофобским лозунгам местных жителей и недружественной атмосфере. Одна из путешественниц по имени Олеся провела в Тбилиси отпуск в середине августа и описала его фразой «больше туда не вернусь».