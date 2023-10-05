Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
11:52, 5 октября 2023Экономика

Российский уголь подорожал для зарубежных покупателей

«Ъ»: цены на поставляемый за рубеж уголь из России выросли в сентябре на 14 %

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Цены на поставляемый за рубеж российский уголь выросли в сентябре на 14,4 процента после снижения в первой половине года, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Центра ценовых индексов (ЦЦИ) Газпромбанка.

Среди причин подорожания назвали предстоящие праздники в Китае, а также ограничение там добычи и устойчивый спрос со стороны Индии. «Уровень цен на марку ГЖ на рынке КНР обозначался в диапазоне 185-190 долларов за тонну CFR China, однако российские экспортеры проявляют интерес к предложениям не ниже 200 долларов за тонну», — говорится в отчете.

По информации ЦЦИ в первые шесть месяцев 2023 года цены на энергетический уголь в портах Дальнего Востока снизились на 40,1 процента, на коксующийся уголь марки ГЖ — на 48,7 процента. Произошло это под давлением роста импорта и внутренней добычи в Китае, снижения мирового производства стали и ситуации на рынке жилой недвижимости страны. После того, как российские угольщики сократили дисконты, поддерживавшие экспорт в 2022 году, покупатели и, в частности, КНР, нашли более дешевые альтернативы, в том числе, в Австралии.

Ранее признаки торгового дисбаланса между Россией и Китаем увидели в скоплении у отечественных импортеров 150 тысяч морских контейнеров, говорящем о превышении потока грузов из Китая над обратным направлением. По данным журналистов, такое положение дел связано с тем, что значительная доля китайских закупок приходится на российское сырье, которое в основном транспортируется в железнодорожных цистернах и полувагонах.

Что думаешь? Оцени!
    Дмитрий Воронин
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле отказались обсуждать сообщения о переводе Черноморского флота

    Власти потребовали от владельцев заправок снизить цены на бензин

    В Британии заявили о новом пакете помощи Украине

    Легенда «Спартака» призвал российских футболистов уезжать из РПЛ

    Российский уголь подорожал для зарубежных покупателей

    Минобороны сообщило о сбитом над Белгородской областью украинском беспилотнике

    В Кремле рассказали о перспективах войны «до последнего украинца»

    Названо условие заморозки конфликта на Украине

    В Кремле анонсировали содержательное и важное выступление Путина

    ВСУ обстреляли пекарню в приграничном российском регионе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости