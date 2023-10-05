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16:59, 5 октября 2023Мир

В США назвали возможные предпосылки для заключения мира на Украине

Bloomberg: Украина находится в безвыходном положении, ей надо просить мира

Фото: Nariman El-Mofty / AP

Гипотетический полный отказ США от поддержки вынудит Украину заключить невыгодный для себя мир. Об этом заявил заслуженный профессор Школы перспективных международных исследований Университета Джонса Хопкинса имени Генри Киссинджера Хэл Брендс в своем материале для Bloomberg.

«В этом сценарии не ждите крупного наступления в 2024 году: Украине придется прилагать все усилия, чтобы удержать то, что у нее есть. Оборона тоже станет сложнее», — заявил аналитик.

Он также отметил, что в таком случае Украина столкнется с дефицитом вооружений, которые не смогут восполнить другие союзники. В таком случае, Киев будет вынужден пойти на переговоры на невыгодных для себя условиях.

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    Максим Габриелян
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