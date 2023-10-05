В США назвали возможные предпосылки для заключения мира на Украине

Bloomberg: Украина находится в безвыходном положении, ей надо просить мира

Гипотетический полный отказ США от поддержки вынудит Украину заключить невыгодный для себя мир. Об этом заявил заслуженный профессор Школы перспективных международных исследований Университета Джонса Хопкинса имени Генри Киссинджера Хэл Брендс в своем материале для Bloomberg.

«В этом сценарии не ждите крупного наступления в 2024 году: Украине придется прилагать все усилия, чтобы удержать то, что у нее есть. Оборона тоже станет сложнее», — заявил аналитик.

Он также отметил, что в таком случае Украина столкнется с дефицитом вооружений, которые не смогут восполнить другие союзники. В таком случае, Киев будет вынужден пойти на переговоры на невыгодных для себя условиях.