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17:54, 5 октября 2023Мир

Вучич назвал встречу с Зеленским в Гранаде откровенной

Президент Сербии Вучич провел откровенный разговор с Зеленским

Фото: Juan Medina / Reuters

Президент Сербии Александар Вучич провел встречу с Владимиром Зеленским на полях саммита Европейского политического сообщества в Гранаде. Впечатлениями о разговоре, который президент назвал откровенным, он поделился в социальной сети Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

«Короткий и открытый разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским по всем важным вопросам», — написал Вучич.

Ранее Вучич заявил о лицемерии защитников территориальной целостности Украины. По его словам, территориальную целостность Украины на заседании СБ ООН 20 сентября агрессивнее всего защищали те государства, кто агрессивнее всего нарушал территориальную целостность Сербии в вопросе Метохии и Косово.

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    Дарья Балацкая
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