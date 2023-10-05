Девушка избавилась от 26 килограммов за четыре месяца благодаря одному изменению

News.com.au: в Австралии девушка сбросила 26 килограммов благодаря ходьбе

Жительница австралийского города Мельбурн, штат Виктория, избавилась от 26 лишних килограммов благодаря одному изменению. Об этом сообщает News.com.au.

27-летняя Кристи Уиллс рассказала, что незаметно поправилась во время пандемии COVID-19. По словам девушки, ее вес всегда составлял 60 килограммов. Поэтому она очень удивилась, когда однажды встала на весы и обнаружила, что весит 84 килограмма. «Я не могу назвать конкретную причину, но, наверное, я просто перестала заботиться о своем здоровье. Я ела все, что хотела, и перестала заниматься спортом», — говорит она. Уиллс решила похудеть после того, как увидела свою фотографию в самом большом весе. Девушка не узнала себя на снимке и в этот момент поняла, что ей необходимо заняться своим здоровьем.

Сначала Уиллс занялась ходьбой. Она выходила на улицу в любую погоду и ежедневно проходила от пяти до семи километров. В сочетании с физически тяжелой работой количество пройденных шагов за день составляло в среднем 30 тысяч. «Я начала очень быстро худеть. Это было так просто и очень эффективно», — рассказывает она. Вскоре девушка записалась в тренажерный зал и стала заниматься силовыми тренировками. Она также отказалась от фастфуда и еды навынос и начала есть здоровую еду с достаточным количеством белков, жиров и углеводов. За четыре месяца ей удалось таким образом сбросить 26 килограммов лишнего веса.

Девушка продолжает вести здоровый образ жизни и регулярно делится опытом в социальных сетях, вдохновляя и мотивируя пользователей. «Если я могу это сделать, то это может сделать каждый. Самое сложное — это начать. Но как только вы увидите результаты и почувствуете себя лучше, вы втянетесь», — утверждает она.

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