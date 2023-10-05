Путин заявил о защите Россией традиций, культуры и людей

Путин заявил, что Россия защищает свои традиции, культуру и людей

Россия защищает свою цивилизацию и людей. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время выступления на пленарной сессии Валдайского форума, ее трансляция ведется на сайте форума.

Глава государства об этом заявил, рассуждая о специальной военной операции на Украине (СВО).

«Я не знаю, какую там цивилизацию защищают те, кто находится с той стороны линии фронта, но мы защищаем свои традиции, свою культуру и своих людей», — пояснил он.

Ранее Путин заявил, что Россия на данный момент не может прекратить боевые действия на Украине, так как ее вооруженные силы ведут контрнаступление. Он также отметил, что Россия не может действовать себе в ущерб.

24 февраля 2022 года началась специальная операция в Донбассе. Таким образом, по словам главы государства, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.