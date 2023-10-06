В США рассказали о требованиях к новому танку Abrams

В США предложили концепцию нового танка Abrams с пушкой калибра 130 миллиметров

Специалисты научного совета армии США предложили концепцию нового танка на базе серийного M1 Abrams, который может получить пушку калибра 130 миллиметров. О требованиях к новому танку рассказали в отчете консультативного органа, пишет The Drive.

В документе отметили, что современные модификации Abrams массой более 70 тонн «не является тактически, оперативно или стратегически мобильными». Авторы отчета подчеркнули, что необходимо изучить возможности снижения веса танка следующего поколения без ущерба для его характеристик. По мнению экспертов, вариантом с наименьшим риском станет разработка более легкой машины на базе Abrams. Танк весом 55-60 тонн с уменьшенным экипажем может получить гибридную силовую установку, новое орудие и системы активной защиты.

В отчет включили изображение, демонстрирующее возможный облик машины. Танк на иллюстрации отличается низкопрофильной башней и дистанционно управляемым боевым модулем с пулеметом и противотанковым ракетным комплексом.

«Интересно, что армия уже заявила о своем намерении сделать более или менее именно это. В сентябре служба объявила, что отказывается от плана модернизации Abrams до уровня M1A2 SEP v4 в пользу танка следующего поколения, который, как ожидается, будет обладать многими функциями, описанными в отчете научного совета армии», — пишет издание.

В публикации подчеркнули, что многие из особенностей, о которых писали в отчете, применили в представленном в 2022 году демонстраторе технологий AbramsX. Однако аналитики пришли к выводу, что такая концепция не обеспечит возможность оперативного развертывания в рамках крупного конфликта. Авторы исследования порекомендовали также рассмотреть возможность создания легкого танка массой до 40 тонн и робототехнической платформы массой 20-30 тонн.

В сентябре издание Breaking Defense писало, что армия США планирует модернизировать танк M1 Abrams, сделав его более легким. Усовершенствованный M1E3 сможет прослужить до 2040-х годов.