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15:59, 6 октября 2023Среда обитания

В Подмосковье на продажу выставили коттедж более чем за два миллиарда рублей

MSK1: в Барвихе на продажу выставлен дом более чем за два миллиарда рублей

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Барвихе на продажу выставлен коттедж за 2,75 миллиарда рублей. Трехэтажный особняк с мансардой располагается на участке в 70 соток, пишет портал MSK1.Ru.

Площадь дома в подмосковном поселке Речной составляет 1,7 тысячи квадратных метров. На цокольном этаже развернута спа-зона с джакузи-купелью и массажным салоном. Кроме того, здесь находится комната отдыха, кинотеатр, домашняя дискотека и бильярдная. На первом этаже — два холла, две столовые, профессиональная кухня и гостиная с камином и вторым светом. Для бизнес-встреч владельцу коттеджа доступны кабинет и переговорная. Второй этаж поместья отведен под пять спален с ванными и гардеробными.

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Во дворе недалеко от пруда хозяева разместили чайный домик площадью 130 квадратов, оборудованный кухней, столовой, каминным залом и зоной барбекю. Вдобавок для удобства гостей есть отдельный двухэтажный дом площадью 700 квадратных метров, в котором расположены пять спален, игровая комната и кабинет, а также тренажерный зал. Там же находится котельная, пост охраны и три гаража на пять автомобилей. В этом доме есть еще пять спален с санузлами, а также игровая и кабинет.

Ранее была обнародована стоимость самой дорогой квартиры на вторичном рынке. Дорогое жилье находится в Гранатном переулке недалеко от Патриарших прудов. Это шестикомнатный пентхаус, за который попросили 2,94 миллиарда рублей. Площадь объекта составляет 975 квадратных метров.

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    Виктория Клабукова
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