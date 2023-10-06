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01:01, 6 октября 2023Ценности

Модель Victoria's Secret снялась в рекламе купальников

Кадр: @candiceswpoel

Американская манекенщица Кэндис Свейнпол снялась в рекламе купальных костюмов бренда Tropic Of C. Соответствующим роликом она поделилась на личной странице в TikTok.

34-летняя модель Victoria's Secret приняла участие в съемках кампании упомянутой марки, для которой она создавала линейку бикини. Знаменитость позировала в лиловом купальнике стоимостью 190 долларов (19 тысяч рублей) и разноцветных брюках с цветочным принтом. Ее образ дополнило украшение на животе. При этом волосы манекенщицы были собраны в низкий пучок.

В апреле Свейнпол также сфотографировалась без бюстгальтера и показала фанатам откровенное видео. На размещенных кадрах 34-летняя манекенщица предстала топлес, продемонстрировав стройную фигуру. Знаменитость прикрыла обнаженный бюст руками, позируя на фоне деревьев в белых плавках от бикини.

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    Карина Черных
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