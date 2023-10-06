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16:56, 6 октября 2023Культура

Директор Чичериной отреагировал на новость о взятии певицы в плен диверсантами

Директор Юлии Чичериной опроверг информацию о взятии певицы в плен диверсантами
Юлия Чичерина

Юлия Чичерина. Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Директор заслуженной артистки России Юлии Чичериной Ларион Колесов опроверг информацию о том, что певица якобы была взята в плен украинскими диверсантами на территории Донецка. Его слова приводит NEWS.ru.

Медиаменеджер назвал появившуюся ранее новость о том, что исполнительницу взяли в плен, «полным бредом».

«Такого не было, это все неправда, какая-то чепуха. Я не могу говорить локацию, где она находится, но уверяю, что все с ней в порядке. Юлия жива, здорова», — отметил представитель певицы.

В августе Чичерина высказалась об уехавших из России артистах. По мнению исполнительницы, они распространяют русскую культуру. «Все русские артисты, разбежавшиеся по всем миру с разрешениями на работу в западных странах, разносят и распространяют нашу русскую культуру, так что работают на нас», — заявила она.

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    Анастасия Астахова
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