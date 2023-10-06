Любители публичного секса захватили парк в крупном городе

В США полиция штата Джорджия начала охоту на любителей публичного секса, которые захватили один из парков города Атланта. Об этом сообщает New York Post.

Крупный парк «Сайкс» у границы города стал местом притяжения для десятков пар. Встретить там совокупляющихся людей можно в любое время суток. Местные жители уже объявили, что приверженцы публичного секса буквально затерроризировали их. В полицию поступили сотни жалоб на нарушителей порядка.

«Эта проблема держит жителей в постоянном страхе. Родители не могут гулять с детьми. Дети не могут гулять с собаками и играть в парке. Горожане не могут провести спокойный день на лоне природы», — заявил начальник полиции района Шон Бьюкенен. Многие местные жители уже порываются навести порядок собственноручно и разобраться с развратными парочками.

Бьюкенен добавил, что парк «Сайкс» попал на один из «гнусных сайтов» знакомств для секса в качестве удобного места для свиданий.

Сотрудники полиции установили в парке камеры наблюдения и отслеживают социальные сети и сайты, на которых пары договариваются о сексе в парке. За последнее время им удалось арестовать за непристойное поведение 24 человека. Однако, по признанию Бьюкенена, это не оказало никакого эффекта.

Защитники «свободной любви» заявили, что власти Атланты преследуют людей за их образ жизни. Бьюкенен отверг обвинения и отметил, что нарушителей арестовывают не за любовь к сексу на природе, а за непристойное поведение.

«Причина, по которой мы остаемся непреклонны в этом вопросе, заключается в том, что все задержанные были пойманы средь бела дня. У нас есть более 100 видеороликов, на которых задокументированы их действия», — подытожил Бьюкенен.

Ранее сообщалось, что в британском графстве Глостершир полиция открыла охоту на доггеров, которые облюбовали один из его самых живописных уголков. Любители доггинга — публичного занятия сексом — уже много лет съезжаются в окрестности деревни Бердлип, которая известна живописными пейзажами, привлекающими туристов со всей страны.