Пассажир тайком привез в Россию 100 тысяч долларов и попался на границе

ФТС: в Домодедово у россиянина изъяли пакет с валютой на 10 миллионов рублей

Иностранную валюту на сумму более 10 миллионов рублей изъяли у россиянина в аэропорту Домодедово. Об этом сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС) в Telegram-канале.

Уточняется, что пассажир тайком привез из Кувейта более 100 тысяч долларов (около 10 миллионов рублей) и 1,6 тысячи дирхам (почти 44 тысячи рублей). Мужчина попытался пройти по «зеленому коридору» без декларирования, но попался инспекторам на границе.

Бумажный пакет с деньгами обнаружили в ходе опроса россиянина, наличные изъяли. «Под расписку нарушителю вернули разрешенные для ввоза 10 тысяч долларов, — заявили в ФТС. — По факту контрабанды возбуждено уголовное дело». Россиянину грозит до четырех лет тюрьмы.

В ведомстве напомнили, что при ввозе в Россию свыше 10 тысяч долларов средства необходимо декларировать. Если же сумма превышает 100 тысяч долларов, помимо декларации потребуются документы, подтверждающее происхождение денег.

Ранее жительница Китая попыталась вывезти из России незадекларированные слитки золота и попалась на таможне. Женщина спрятала драгоценный груз в нижнем белье.

