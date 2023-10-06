Семья туристов описала отдых в Египте фразой «спасибо, что живой»

DM: у британского туриста началось внутреннее кровотечение после отдыха в Египте

Семья туристов из Великобритании побывала в Египте и рассказала об «адском отпуске» в республике. Подробности истории публикует британский таблоид Daily Mail (DM).

По данным источника, 56-летний Энтони Бейкер (Anthony Baker) отдыхал с сестрой Шэрон (Sharon) и 14-летним племянником Корбином (Корбин) в пятизвездочном отеле Jaz Makadi Aquaviva на популярном курорте Хургада. Уточняется, что сначала британец вывихнул плечо, катаясь на водной горке, а затем столкнулся с желудочным заболеванием, из-за которого впоследствии у него началось внутреннее кровотечение.

«Это должен был быть расслабляющий отдых для всей семьи. Я и представить не могла, что все может обернуться таким образом… К сожалению, мы пережили "адский отпуск". Спасибо, что мой брат живой», — такими фразами описала поездку Шэрон.

Туристка добавила, что после происшествия в бассейне они решили продлить отпуск на неделю, чтобы компенсировать время, проведенное Энтони в больнице. Однако вскоре британец и его племянник столкнулись со спазмами в животе и сильной диареей. Мужчина шесть дней пролежал прикованным к постели в гостиничном номере.

По словам сестры пострадавшего, по возвращении в Великобританию Энтони потерял сознание в своем доме в Дорчестере и был доставлен в больницу. У него обнаружили воспаление желудка и внутреннее кровотечение, что потребовало переливания крови и приема антибиотиков.

Семья утверждает, что британцу в Египте дали неправильное лекарство, которое позже вызвало приступ гастрита. Ему пришлось провести в больнице еще месяц. Известно, что туристы решили подать в суд на агентство, в котором они приобрели путевки.

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