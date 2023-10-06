Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
19:31, 6 октября 2023Путешествия

Семья туристов описала отдых в Египте фразой «спасибо, что живой»

DM: у британского туриста началось внутреннее кровотечение после отдыха в Египте

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Семья туристов из Великобритании побывала в Египте и рассказала об «адском отпуске» в республике. Подробности истории публикует британский таблоид Daily Mail (DM).

По данным источника, 56-летний Энтони Бейкер (Anthony Baker) отдыхал с сестрой Шэрон (Sharon) и 14-летним племянником Корбином (Корбин) в пятизвездочном отеле Jaz Makadi Aquaviva на популярном курорте Хургада. Уточняется, что сначала британец вывихнул плечо, катаясь на водной горке, а затем столкнулся с желудочным заболеванием, из-за которого впоследствии у него началось внутреннее кровотечение.

Материалы по теме:
Начался бархатный сезон. В какие страны лучше ехать осенью и где отдохнуть будет дешевле?
Начался бархатный сезон.В какие страны лучше ехать осенью и где отдохнуть будет дешевле?
9 сентября 2023
«Райское место» Россиянин уехал зимовать в Египет и открыл его с неожиданной стороны. Чем его покорила арабская страна?
«Райское место»Россиянин уехал зимовать в Египет и открыл его с неожиданной стороны. Чем его покорила арабская страна?
18 декабря 2021

«Это должен был быть расслабляющий отдых для всей семьи. Я и представить не могла, что все может обернуться таким образом… К сожалению, мы пережили "адский отпуск". Спасибо, что мой брат живой», — такими фразами описала поездку Шэрон.

Туристка добавила, что после происшествия в бассейне они решили продлить отпуск на неделю, чтобы компенсировать время, проведенное Энтони в больнице. Однако вскоре британец и его племянник столкнулись со спазмами в животе и сильной диареей. Мужчина шесть дней пролежал прикованным к постели в гостиничном номере.

По словам сестры пострадавшего, по возвращении в Великобританию Энтони потерял сознание в своем доме в Дорчестере и был доставлен в больницу. У него обнаружили воспаление желудка и внутреннее кровотечение, что потребовало переливания крови и приема антибиотиков.

Семья утверждает, что британцу в Египте дали неправильное лекарство, которое позже вызвало приступ гастрита. Ему пришлось провести в больнице еще месяц. Известно, что туристы решили подать в суд на агентство, в котором они приобрели путевки.

Ранее россиянин побывал на популярной экскурсии в Египте и пожаловался на грязь и вонь, которые оставили у него «море отрицательных эмоций». Турист рассказал, что поездка на комплекс пирамид в Гизе разочаровала его с момента посадки в старый автобус.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Черняк
    Обсудить
    Последние новости

    Всех украинцев призвали быть готовыми отправиться на фронт. Каким будет усиление мобилизации на Украине?

    Захарова назвала шокирующим поведение властей Кипра

    Стали известны итоги встречи Путина и Мирзиеева

    Два наблюдательных поста миротворцев свернули в Карабахе

    Глава ЕК исключила поблажки для приема Украины в ЕС

    Генсек НАТО объявил о создании группы для изучения южных соседей альянса

    В России объяснили уникальность ракеты «Буревестник»

    Сбежавшую обезьяну заметили за распитием пива на мусорном контейнере

    Семья туристов описала отдых в Египте фразой «спасибо, что живой»

    Российский полицейский украл рабочее оружие и продал его

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости