В России пообещали принять соотечественников из Латвии в случае выселения

Замглавы МИД Грушко: РФ примет соотечественников из Латвии в случае выселения

Россия будет готова принять соотечественников из Латвии в случае, если власти прибалтийской республики начнут их выселять. Об этом заместитель главы МИД РФ Александр Грушко заявил в эфире телеканала «Россия 24».

Он пообещал, что в этом случае Россия сделает все возможное, чтобы возвращающиеся на родину люди были обустроены. «У нас существует, как вы знаете, программа по содействию добровольному переселению российских соотечественников, проживающих за рубежом», — напомнил замглавы ведомства.

Ранее представитель Управления по делам гражданства и миграции МВД Латвии Майра Розе заявляла, что власти республики выгонят тысячи проживающих в стране россиян из-за необходимого для продления вида на жительство экзамена по латышскому языку.