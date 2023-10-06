Сына африканского диктатора поселили в отель за миллионы рублей

Bild: вице-президент Экваториальной Гвинеи снимал пентхаус на деньги казны

Сын диктатора Экваториальной Гвинеи и вице-президент страны Теодоро Нгема Обианг Манге снимал пентхаус в нью-йоркском отеле во время 78-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН). Ночь в номере стоила 75 тысяч долларов (7,4 миллиона рублей), пишет немецкое издание Bild.

Для пребывания в США в рамках заседания Генассамблеи ООН политик выбрал отель The Mark на Мэдисон-авеню. Вид с террасы площадью 232 квадратных метра Теодоро запечатлел на фото, которое опубликовал в соцсетях.

Соцсети Теодоро Нгемы Обианга Манге пестрят фотографиями с вечеринок, яхт и бизнес-джетов. В 2021 году сразу несколько стран заморозили его банковские счета и запретили въезд на свою территорию, обвинив Теодоро в отмывании денег, коррупции и растрате госсредств. В частности, по информации британского правительства, Обианг с 1998 года потратил свыше 500 миллионов долларов (49 миллиардов рублей) из казны. Он купил особняк в Париже за 100 миллионов долларов, а также другие резиденции в разных странах мира, частный самолет за 38 миллионов долларов, яхту, десятки роскошных автомобилей, включая Ferrari, Bentley и Aston Martin, а также коллекцию вещей, принадлежавших Майклу Джексону.

В то же время, по данным ЮНИСЕФ, у трети населения Экваториальной Гвинеи нет доступа даже к туалету. 76,8 процента населения прозябают в нищете. Страна стала одним из лидеров по добыче нефти, но большая часть денег, полученных от продажи черного золота, простым гражданам недоступна. Отец Теодоро — Теодоро Обианг Нгема Мбасого — руководит страной более 40 лет. Его называют одним из самых жестоких африканских диктаторов.